J'ai recueilli tous les atouts et défauts que les joueurs ( presse, fans, blogueur, forum etc) trouvent à Resident eVII sans aucun Spoil pour avoir un bref avis sans pavé et le plus clair possible.ça pourra peut être aider les personnes encore dans le doute pour un séjour chez les bakers ou les flemmards qui ont la flemme de lire les très longs tests de la presse.C'est parti !Les + :-Resident Evil redevient un Survival-Horror-Une ambiance malsaine rarement vue dans un JV-Des énigmes et exploration à la Resident Evil-Un bon scénario et une bonne narration pour un Resident-Les deux premiers tiers un sans faute-Un grand hommage au monument qu'est Resident Evil 1-Sentiment de stress permanent-Une caméra FPS qui rajoute du neuf à la saga culte-Une tonnes de références aux films et JV d'horreur-Un doublage de qualité et 6 langues au choix dont la VF-Combat de Boss réussie et impressionnant-Une D.A du tonnerre-Gameplay des anciens RE totalement de retour-Rejouabilité pas folle mais satisfaisante-Excellente mise en scène-Les Baker tout simplement-Le parfait équilibre entre action et horreur-Une bonne durée de vie pour ce genre de jeu ( entre 10h -15h )-Le système de souvenir avec les cassettes VHS très original-Les bruitages et les musiques-Les Jump scareLes + à rajouter pour ceux qui ont le PS VR :-Le meilleur jeu VR-Le jeu (films compris) le plus effrayant de tous les temps en VR-Les Jump scare = crise cardiaque en VR-Une aventure intégralement jouable en VR-Un des jeux les plus immersifs de tous les temps en VRLes - :-Temps de chargement longuet parfois-Le dernier tiers complètement raté-L'Absence de liens avec la saga à l'exception de petit clins d’œils (Reboot non assumé?)-Un bestiaire pas du tout varié-Trop de munitions même en survie-Le boss finale ridicule (script, facile, nul, court)-Les zombies ou êtes vous?-Leon, Jill, Claire, Ada ou êtes vous?-Des DLC à gogo et très cher!Les - à rajouter pour ceux qui ont le PS VR :-Aliasing et effet de floue en VR-Les bras de Ethan qui flottent en VR-Moins beau graphiquement en VR (ce qui est normal mais bon)J'ai déjà donné mon avis sur un autre article et personnellement je lui mets un bon 8/10 (jamais de décimal pour moi donc sur 20 je lui mets un excellent 18/20).