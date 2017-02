Momotaros ID PSN : SHIN-JAH

Salut, avec l'arrivé imminente deet les possibilités de coop qu'il proposera, je vous propose de poster ici vosafin de regrouper un max de monde pour se faire des virées au royaume des YokaiPerso je compte y jouer énormément, j'ai pour seul règle de faire au moins un fois chaque mission en solo donc une fois que j'ai fini une mission seul, ça ne me dérange pas de la refaire X fois avec vous en coop.Si par contre vous êtes plus loin que moi, je ne ferais pas de coop dans vos missions si moi je ne les ai pas encore débloqué car j'aime découvrir seul et sans aide les pièges des développeurs etc...