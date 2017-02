Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Selon Hermen Hulst, directeur général et co-fondateur de Guerrilla, le jeu Horizon Zero Dawn est le projet le plus ambitieux jamais réalisé par le Studio Guerrilla Games. Il ajoute Selon Hulst que ceci a été une entreprise énorme pour le studio, qui a dû embaucher de nouvelles équipes entières d'écrivains et de concepteurs de quêtes pour travailler sur le jeu. D’ailleurs, l’une des tâches a été de décomposer l'intrigue globale du jeu en diverses quêtes pour le joueur. Aloy, décrit comme une icône PlayStation, a nécessité de nombreuses années pour obtenir son rendu final. Guerrilla Game et Sony ont évidemment de grands espoirs pour le jeu, qui a été en développement sous une forme ou une autre depuis 2010. Pour rappel, cette exclusivité Ps4 sortira le 01 mars prochain…Source : https://www.videogamer.com/news/horizon-zero-dawn-is-the-most-ambitious-project-that-guerrilla-games-has-ever-taken-on