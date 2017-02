Il m'a fallu 2h de gameplay pour me faire désinstaller le jeu.



Pour une fois qu'un jeu ubisoft me donnait un peu envie, j'ai été surpris d'être aussi vite refroidi... Décidément la politique de gameplay instaurée dans les jeux ubisoft est à gerber.



Déjà ca commence très mal avec un mixage du son digne d'un amateur qui débute dans le milieu... On entend rien à cause du bruit de l'hélico, les voix françaises sont totalement à la rue niveau syncho labiale...



Bon on se dit qu'on s'en fout, ubisoft l'a dit, le scénario ils s'en tapent, c'est d'ailleurs pour ca que c'est des enfants de 10 ans qui écrivent leurs scénarios... Seulement la mise en scène des cinématiques est aussi terriblement plates, avec des écrans virtuels qui te montrent vulgairement les visages des gens que tu dois tuer, dans un ton totalement sérieux alors que la mise en scène est plate au possible... Putain mais si tu veux pas de scénario, tu nous fous pas un truc aussi mauvais pour raconter le background du jeu...

En résumé des agents spéciaux rentrent incognito en bolivie pour buter les méchants narcotraficants. Pas besoin de 5 minutes de blabla merdiques pour nous raconter ca...



Bref... Ensuite on parlera pas du gameplay hein, vous avez deja joué à 50 TPS mieux que ca, ici c'est mou, l'IA est débile, les ennemis sont débiles mais compenser par une précision qui rend le jeu un poil intéressant pour la tactique...



Graphiquement sur ps4 ca oscille entre le beau et le laid, mais disons que dans le même genre "ubi" far cry 3 reste quand même plus agréable à regarder, parce que ca pixel pas comme sur wildlands et ca bug pas...



Parce que si y'a bien une qualité que l'on peut donner à ubisoft, c'est cette faculté à mettre des bugs de tout genre dans leurs jeux histoire de bien faire chier les joueurs avec leurs jeux finis à la pisse. Entre les balles de sniper qui retombent comme des flèches d'arbalète (lol), les ennemis qui disparaissent devant toi, les problèmes de cover qui fait qu'un ennemi pour te voir derrière une caisse alors qu'ils sont stupides jusqu'à faire leur rond devant toi et ne pas te repérer alors que tu montes l'escalier au même moment, j'étais à la fois choqué et admiratif de voir un comportement erratique devant moi... Un peu comme regarder un malade mental avoir une crise, c'est atypique, tu sais que c'est pas la norme, mais tu regardes quand même par curiosité...



Je parlerai même pas des objets à récolter par milliers, t'obligeant à fouiller chaque zone même si c'est sans intérêt... Mais on est habitué avec ubi, chaque zone est un prétexte pour refaire pour la centième fois la même chose, ramasser des infos, ramasser des trucs, ramasser des bidules...



Après je comprends bien que les joueurs ont ce besoin de refaire encore et toujours la même chose, dans des décors vu et revu, avec un gameplay vu et revu, une IA des plus pathétiques...



Mais non ce jeu ne m'a apporté aucun fun, la visibilité est pas claire, les ordres aux autres compagnons sont très limités, encore un jeu qui t'oblige à avoir le ps+ pour y jouer avec 3 humains sous peine de rage quit le jeu tellement tout le monde est bête à mourir...



Pour finir, que tu lances la bêta, tu as un des développeurs qui t'annoncent fièrement qu'ils ont mis 4 ans de développement pour faire ce jeu... Faut en avoir des couilles pour oser dire des choses pareils pour sortir un jeu avec un niveau de finition aussi bas...



Je remercie donc ubisoft de donner des betas qui me permettent de confirmer qu'en 2h je suis deja écoeuré par le dogme ubisoft, ce dogme qui confirme qu'un jeu ubi est le meme peut importe l'univers ou même le genre, parce que faut pas se leurrer, même steep que j'avais un poil apprécié transpire le dogme ubi...

Et je parlerai même pas de watch dogs 2 la démo, qui te permet d'essayer le jeu durant 3h, et qui en 1h à reussi à me faire dire la même chose que sur ce wildlands... Si votre jeu ne marche pas, c'est pas cette démo qui va donner envie aux joueurs je vous l'assure...