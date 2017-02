Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Hideo Kojima a donné son avis sur la prochaine console de Nintendo. Selon lui, le concept se rapproche du procédé permettant de transférer ses données entre la PsVita et la Ps3. Du moins, la console en est l’évolution, où il est maintenant possible de jouer chez soi et à l’extérieur. C’est le principal atout de la Nintendo Switch. Comme certains qui regardent leurs films chez eux ou à l’extérieur, il sera maintenant possible de faire pareil avec la Nintendo Switch. Le Cloud est derrière cela, et c’est la bonne voie à prendre, et que Nintendo va prendre. Hoideo Kojima a d’ailleurs testé le jeu 1-2-Switch il y a peu. Pour rappel, la Nintendo Switch sortira le 03 mars prochain…Source : http://nintendoeverything.com/hideo-kojima-shares-some-thoughts-on-switch/