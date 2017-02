Fondée en 1983 et rachetée en 2008 par GameStop, Micromania est une entreprise française spécialisée dans la vente de jeux vidéo, consoles et accessoires. Seulement voilà, aux Etats-Unis, une polémique éclate et place GameStop, la maison mère, directement sous les feux de la rampe.Le "Circle of Life" est un programme de GameStop attribuant à chaque point de vente des quotas pour les pré-commandes, les récompenses de fidélité, les ventes de jeux d'occasion et les rachats de matériel d'occasion. Chacun de ces quotas est évalué sur les transactions totales du magasin.Si par exemple un client entre dans le magasin et achète une copie d'un jeu fraichement sorti comme Resident Evil 7 sans pré-commander un autre jeu, s'abonner à un nouveau système de fidélité, acheter ou vendre du matériel d'occasion, les quotas sont alors déséquilibrés."Nous disons aux gens que nous n'avons pas de nouvelles consoles en stock afin de ne pas prendre une baisse de 300 ou 400$ sur nos chiffres liés au marché de l'occasion" a déclaré un employé de GameStop à Kotaku, sous couvert d'anonymat. "Cette pratique s'étend à toute l'entreprise et après plusieurs discussions avec mes pairs,Nous indiquons aussi aux clients que nous ne possédons pas les copies de nouveaux jeux tout juste parus. Par exemple, Watch Dogs 2 est actuellement au prix de 29,99$ neuf et 54,99$ en occasion. Nous leur indiquons que nous n'avons pas de nouvelles copies en stock et leur montrons la sortie."A ça s'ajoute la présence d'un sigle "COL", pour Circle of Life, à côté du nom de chaque employé et chaque point de vente. Chaque quotas représente 25% et si les quatre quotas sont atteints, un petit 100% suit le nom de la personne ou du magasin. Si les quotas ne sont pas atteints, ce nombre diminue.Des licenciements abusifs auraient même été enregistrés selon les sources de Kotaku.GameStop étant la maison mère de Micromania, nous les avons contacté dans l'espoir d'une réponse. Cette pratique a-t-elle traversé l'Atlantique ? Le "Circle of Life" est-il mis en place dans l'Hexagone ? A l'heure de l'écriture de l'article, nous sommes encore sans réponse. Nous le mettrons à jour si besoin et si une réponse officielle nous parvient.