Dans la catégorie des jeux pas terribles mais qu'on aime bien quand même, je désigne WET, le jeu d'A2M sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360.WET c'est le jeu kitsch par excellence, de l'action bourrine à gogo, des répliques nanardesques au possible (l'héroïne est doublée par Eliza Dushku) et pleine de vulgarité, c'est mal calibré, ça bug, c'est WTF WET ça en fait des caisses sans arrêt. Bref, c'est le jeu "plaisir coupable" que je choisis.

Who likes this ?

posted the 02/04/2017 at 11:26 AM by thor