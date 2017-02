Voici une Information concernant le jeu Resident Evil 7 :Le magazine EDGE a testé les jeux suivants :Resident Evil VII – 9/10Yakuza 0 – 8/10Gravity Rush 2 – 6/10Poochy & Yoshi's Woolly World – 6/10Rise & Shine – 6/10The Little Acre – 6/10Batman : The Telltale Series – 4/10Le titre a donc reçu la meilleure note par mis ceux testés dans le magazine. Le jeu est disponible sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?s=8ded51dc841590f5626473a81ccfdbbb&t=1340132/

posted the 02/04/2017 at 11:03 AM by link49