Synopsis : Cinq amis partent passer le week-end dans une cabane perdue au fond des bois. Ils n’ont aucune idée du cauchemar qui les y attend, ni de ce que cache vraiment la cabane dans les bois…Un film d'horreur vraiment original, qui joue avec les codes (à la manière d'un Scream) pour mieux s'amuser avec. J'ai pu y voir aussi, une parodie gore d'une télé réalité. Les monstres rendent hommages à beaucoup de film d'horreur. Les effets spéciaux sont un parfait mélange d'animatronique et de numérique (les spécialistes des effets spéciaux se sont fait plaisir, ça se sent). C'est complétement barré (par moment un peu cheap mon seul point noir réellement), mais il y a tellement d'ironie et un rythme bien soutenus, qu'on se laisse prendre à ce jeu horrible. Amateur de Jump scare, ce film est fait pour vous.

posted the 02/04/2017 at 10:40 AM by nicolasgourry