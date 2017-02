Premier achat de l'année 2017 niveau jeux-vidéo, ce n'est ni un jeux-vidéo, ni un DLC mais une extension d'un titre disponible depuis un petit moment maintenant: Road to Boruto, l'extension de Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4. J'ai fais l'histoire principale et désormais les quêtes secondaires (pour le trophée), content de revenir sur ce jeu avec les quelques nouveaux personnages, il y a eus du boulot sur cette extension, encore une fois dommage que 70% du contenu ne soit pas jouable en versus...Bref, sinon j'ai fais mon choix entre Horizon: Zero Dawn et la Nintendo Switch pour le mois de mars, ça sera la Nintendo Switch! Je n'ai toujours pas fini Star Wars: Battlefront sur PS4 (niveau 66 encore, 34!) donc inutile d'avoir une pile de jeu à faire en les prenant Day-One, je pense que je vais bien plus accroché a Zelda qu'Horizon en plus au final, ainsi donc je le prendrais plus tard, sûrement entre avril et juillet avant l'arrivée de Final Fantasy XII: The Zodiac Age.