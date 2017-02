"Fièrement présenté comme le premier jeu vidéo Camerounais, Aurion – L’Héritage des Kori-Odan est le fruit d’un développement par le studio Kiro’o Games, dont il s’agit du premier jeu. Mais assez parlé des aspects historiques : pour ça, je vous renvoie à l’article de présentation de Romain. Ce que vous voulez savoir, c’est si cette production ambitieuse a réellement du coffre, non ? L’heure est maintenant de confronter le jeu à mes impressions bien réelles, manette en main.Les premières bonnes nouvelles tiennent dans les directions techniques et artistiques choisies par Kiro’o Games : le premier jeu vidéo Camerounais n’est donc pas un FPS générique, mais une production qui chante son envie de partager les cultures Africaines sous de nombreuses formes. Aurion dispose en effet d’une sensibilité qui lui est propre, et qui se ressent en cours de partie, à travers ses graphismes, ses musiques et son scénario. En termes de gameplay, le développeur dit s’être inspiré de la série « Tales of », même si mon expérience personnelle tend à rapprocher ce jeu aux productions de Vanillaware (Muramasa me venant immédiatement en tête), pour la dynamique des combats et les graphismes 2D « dessinés main ». De bonnes références dans le domaine de l’action-RPG."Lire la suite sur puissancepixel.com