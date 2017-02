L'OM a perdu ce soir contre le FC metz.

Je vais donner quelques sentiments autour de cette déroute.



Déjà on sait bien que la Lfp ne nous épargne pas niveau calendrier et beaucoup étaient carbo après 120 minutes contre Lyon.



Mais Garcia a carrément chier sa compo avec bouna Sarr en faux 9. Mais surtout la présence de Sertic et Zambo qui n'ont rien à faire en match de ligue 1.



Maintenant parlons d'une des déceptions de ce soir le minot Maxime Lopez, qui depuis un moment est en grosse baisse de rythme.

Que de pertes de balle ce soir! Physiquement il se fait bouger et n'a aucun impact dans la récupération.



On voit que sans Gomis, l'OM galère à trouver un point d'ancrage devant. Du coup je ne comprends pas le mercato on recrute des doublures en défense alors qu'on a besoin de se renforcer et aucun attaquant pour suppléer Gomis.



Il faudra recruter un Gardien aussi car Pelé est inquiétant et nous coute quelques points mine de rien.



En tout cas bien joué les Metziens ou Metzois (osef) une équipe en bois qui refuse le jeu 80 minutes mais qui réalise un petit hold up contre une equipe de l'OM en manque de lucidité dans le dernier geste.