J'ai beau avoir été déçu de ce jeu sur de nombreux points, concernant l'OST c'est un sans faute pour moi et c'est surement le plus belle que j'ai pu entendre sur un jeu depuis des lustres.



Notamment ce thème de combat dès que le pigeon-rat vient à notre rescousse pour pulvériser les armures fantômes ça me faisait toujours des frissons... Entendre cette musique était toujours un soulagement car on était sur d'être enfin débarrassé de ces satanés gardes possédés, tout simplement épique !