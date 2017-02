C'est dans le dernier Famitsu via une interview du producteur Ichirou Hazama et du realisateur Kujiraoka que nous apprenons de nouveaux details sur la version console de Dissidia.Rien n'avait pu etre encore dévoilé lors de l'event des 30 ans qui s'est déroulé il y a quelques jours, mais il y aura bien un mode histoire spécialement conçu pour la version console de salon et divers ajustements lié a cette conversion.Kujiraoka ajoute qu'il aimerait bien que le jeu entre dans le domaine de l'E-Sport pour sa sortie dans le reste du monde.Famitsu leur a demandé si il serait possible d'inclure le Soft Engine que l'on retrouve dans la serie Dead or Alive (Dissidia est aussi développé par la Team Ninja pour rappel) pour animer de meilleurs façon ce que vous savez et Kujiraoka a rigolé en disant qu'il serait utile pour les fesses de Kuja, mais peut-être qu'ils l'utiliseront pour un perso plus approprié.