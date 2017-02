Les Classics PS2 c'est cool, mais que j'aimerai avoir les Classics PS1 sur PS4, comme avec la PS3.Pouvoir rejouer aux FF, RE, MGS, SH, Suikoden 2, Vagrant Story et tant qu'on y est sortir en europe, même des jeux jamais sortie sur notre continent comme Xenogears, Parasite Eve, Chrono Cross, FF Tactics...Ils attendent quoi serieux...

posted the 02/03/2017 at 05:53 PM by jenicris