Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 3

Un jeu sous-estimé : Life is Strange







Dans la mesure où j'ai une bonne intuition en ce qui concerne le jeu vidéo, il est extrêmement rare que je sous-estime un jeu. J'avais déjà dans l'idée de faire Life is Strange au moment où il a été annoncé, mais à cause du format épisodique j'ai préféré attendre la version complète, que j'ai pu chopper pour dix euroboules. Et je pense qu'il s'agit sans doute du meilleur investissement que j'ai fait dans un jeu en 2016.J'ai adoré ce jeu, bien plus que ce à quoi je m'attendais. L'ambiance générale du titre m'a beaucoup plu et j'ai beaucoup aimé les références et le caractère des personnages, dont Chloé, ma punk préférée. Je ne suis pas du tout attiré par ce genre de jeu avec quasiment pas de gameplay mais ma curiosité a été attisé par l'ambiance universitaire, la photographie, la culture pop, l'effet papillon et la théorie du charos, et tout le charme qui s'en dégage. Bref, j'ai sous-estimé ce jeu et c'est devenu un de mes titres préférés sur PlayStation 4.