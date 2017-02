On va enfin pouvoir mettre des fonds d'écran sur sa PS4.Sinon au rendez vous avec la MAJ 4.50 pour la console:- External HDD Support (Cool)- Custom Wallpapers (Amen et enfin!!!)- Simplified Notification List- Quick Menu Refresh- 3D Blu-rays on PlayStation VR- Post on PlayStation Network Activity FeedsTout les détails ici: http://blog.us.playstation.com/2017/02/03/ps4-system-software-update-4-50-features-detailed/