Voici une Information concernant le jeu Street Fighter V :En neuf mois, Capcom a écoulé 100 000 exemplaires de plus de son jeu portant le total à 1 500 000. C’est assez peu aux vues des choses ajoutés dans le jeux, comme des personnages ou des nouveaux modes par exemple. Capcom n’aura donc pas réussi a corriger le tir depuis le lancement du titre. Reste à voir s’ils s’en sortiront mieux avec leur prochain jeu de combat, Marvel vs. Capcom Infinite…Source : http://www.playstationlifestyle.net/2017/02/01/capcom-financials-show-disappointing-street-fighter-v-sales/

