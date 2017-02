Vous n’avez pas assez de place pour tous les jeux auxquels vous voulez jouer ? Ne vous en faites plus ! Il sera possible de connecter un disque dur externe USB 3.0 pour télécharger, sauvegarder et installer tous les jeux, apps et contenus additionnels directement sur votre disque dur amovible. Vous pourrez aussi y déplacer vos jeux et apps actuels afin de pouvoir maintenir votre organisation.



Tout le contenu du disque dur externe sera accessible, dès qu’il sera connecté, depuis l’écran d’accueil PS4. De plus, votre PS4 pourra prendre en charge un disque dur externe de jusqu’à 8 To de capacité, ce qui devrait vous laisser suffisamment d’espace pour un moment.

Si vous avez figé à jamais un de ces moments épiques grâce à la touche SHARE, vous serez en mesure d’en faire l’image d’arrière-plan de l’écran d’accueil de votre PS4. Pour que les icônes et le texte de l’écran d’accueil et les menus restent visibles et lisibles, il sera possible de régler les ombres portées et la brillance des menus.



Et si vous avez la veine créatrice, le mode photo de SHAREfactory permet de modifier vos captures d’écran et d’en faire des fonds d’écran vraiment uniques.

Le Menu rapide (accessible depuis les jeux en appuyant longuement sur la touche PS de la DUALSHOCK 4) est apparu avec le logiciel système 4.0. Cette nouvelle mise à jour améliore encore cette fonctionnalité populaire et la rend encore plus facile à utiliser.



Le Menu rapide recouvre moins l’écran du jeu. Avec la possibilité de créer, rejoindre et gérer des Partys quand vous le voudrez, vous pourrez vous connecter avec des amis sans avoir à quitter le jeu.

Tout comme vous mettez à jour votre statut Facebook ou publiez sur Twitter, vous pourrez maintenant publier des mises à jour directement sur votre fil d’activités PSN. Il sera possible d’ajouter des mises à jour sous forme de simple texte, d’étiqueter des amis, d’ajouter des captures d’écran ou d’inclure des jeux spécifiques, puis d’envoyer vos mises à jour dans la rubrique Nouveautés de tous vos amis du PSN.

Si vous possédez PS VR, votre PS4 vous permettra de lire des disques 3D Blu-ray et de les regarder en 3D stéréoscopique dans votre casque.

La ps4 pro proposeras un mode boosté pour les jeux ps4 ne bénéficiant pas de mise à jours pour la ps4 PRO, Cela auras pour effet d'améliorer la qualité graphique et le framerate.

Sony publie des infos sur la mise à jour 4.50 nom de code SAZUKE à venir sur la ps4 et il y a du lourd.