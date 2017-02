La nouvelle fenêtre de lancement de cette modernisation prévue sur PS4, Xbox One et PC est maintenant l'automne 2017. Les développeurs entendent ainsi mettre à niveau une grande partie du jeu, que ce soit dans la réalisation ou la jouabilité, en allant bien au-delà d'une simple restauration. A titre d'exemple, les développeurs travaillent actuellement sur les mécanismes et l'intelligence artificielle des combats afin d'élever l'action au niveau des standards actuels. Autre signe des temps, des fonctionnalités d'aide sont actuellement intégrées dans le jeu pour éviter que le joueur ne se perde au milieu des nombreux espaces et personnages qu'il découvrira durant cette aventure conçue au début des années 2000. Notons au passage que les développeurs sont emballés à l'idée d'un Outcast 2 et entendent travailler sur un concept une fois le chantier Outcast : Second Contact bouclé.