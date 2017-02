Le président de Nintendo, Tatsumi Kimishima, pense déjà à une nouvelle console portable qui serait successeur à la 3DS, malgré l'arrivé imminent de la Switch.



















Lancée en 2011, la Nintendo 3DS a reçu un très bon accueil de la part des gamers, pas seulement à cause de sa portabilité mais aussi des titres de qualité disponibles sur la machine. Cependant, alors que la 3DS fête ses 5 ans d'existence, de nombreux fans se demandent s'il y aura une suite à celle-ci ou non. Heureusement, un rayon d'espoir est venu aux fans de Nintendo cette semaine quand le président de la société japonaise a laissé entendre à un suivi de la 3DS.D'après le site Kyoto Shinbun () le président de Nintendo a confirmé qu'il y aurait une suite à la 3DS et ceux, en dépit du lancement de la Nintendo Switch. Kimishima n'est pas du tout inquiet de l'accueil que peut avoir le public puisque la 3DS a répondu à toutes les attentes. Pour lui, la 3DS est déjà totalement différente de la Switch dans sa forme, son poid et son prix, pointant du doigt que la Switch est une hybride composé de tout un tas d'éléments.Concernant le pourquoi déjà penser au successeur de la 3DS, Kimishima répond que le marché des consoles portables et le besoin d'un successeur est toujours présent "" dit-il dans la publication japonaise.Sans donner plus de détail sur les plans du successeur de la 3DS, c'est Dr. Serkan Toko, patron d'une boite tokyoïte consultante spécialisé jeux-vidéo qui répond à sa place en laissant penser qu'il s’agirait d'un tout nouveau système et non d'une simple mise à jour de la 3DS.Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une successeur arrive et si jamais c'est le cas, Nintendo attendra que la Switch soit bien implanté dans le marché avant de parler de la petite soeur de la 3DS.Une autre raison qui soutient l'arrivé tardive du successeur de la 3DS est la déclaration de Reggie Fils Aimé concernant la 3DS actuelle comme quoi elle co-existera avec la Switch et ce, pour un bon bout de temps encore : "". A-t-il dit sur le site Trusted Reviews ().