Alors que le jeu n'est meme pas encore sorti en occident, Atlus vient de lancer son sondage annuel pour savoir entre autre si les joueurs seraient intéréssés par une version definitive de Persona 5 avec du contenu en plus et de nouveaux scenarios (chose habituelle avec la serie).Dans les autres questions ils demandent si les joueurs seraient intéréssés par un Persona 6, un Persona 5 Arena, un jeu de dance Persona 3 ou 5 comme il y a eu pour le 4, des remakes des 3 premiers, un shoot Persona, un nouveau jeu online, une suite a Persona Q... ainsi que les plateformes ou vous aimeriez les voir.Sondage dispo ici: http://p-ch.jp/enquete2017/

posted the 02/03/2017 at 12:38 PM by guiguif