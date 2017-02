Salut !Pour ceux que ça pourraient intéresser, j'ai trouvé une "combine" pour avoir la Switch à moindre coût.C'est du coté de la fnac que ça se passe.Ils font des cartes cadeaux en promotions pour la saint Valentin;Pour 30€ dépensés, vous aurez en effet 40€ crédités sur vos cartes.(Offre dans la limite des sotck disponibles)Vous en prenez 8 pour avoir un total de 320€ (8x40€) en ayant dépensé 240€ (8x30€).Du coup la console étant à 300€ chez eux, j'avais 20€ de rab, j'ai pris la pochette + protège écran.Avec les reventes (console et jeux) que j'ai encore à faire, je pense m'en tirer pour pas trop cher ^^La seule contrainte c'est que pour 320€ il faut 4 comptes fnac car c'est limité à 2 achats de cartes cadeaux par compte.J'ai demandé à la famille et c'était vite réglé.Voilà en espérant que ce soit utile à certains.

posted the 02/03/2017 at 11:25 AM by rom