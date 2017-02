Salut à tous !



L'année 2017 semble être une année charnière pour le renouveau du gameplay, et particulièrement chez les développeurs Jap.



La scission avec les gameplay automatisés à outrance hérités de l'ère casual PS360Wii est de plus en plus visible.



Et nous nous apercevons d'un retour en force des développeurs japonais, un hasard me direz-vous ?

Je ne crois pas.



Voyez donc ce qui arrive :



Zelda BotW (une révolution côté gameplay grâce à son moteur physique)

NiOh (retour de la Team Ninja en force côté gameplay, bien plus axé action que les Souls)

Le prochain jeu de From Soft (aucun doute là dessus, Il sera excellent, quel qu'il soit)

Dragon Quest XI (bon ok, le gameplay n'est pas au centre du jeu mais bordel un Draque en 3D ! )

Nier Automata (y'a besoin d'en parler ? )

Gravity Rush 2 (pas joué mais apparemment l'exploration est tres satisfaisante niveau gameplay)

RE7 (retour à l'horreur, gameplay bien huilé et renouveau de la série, j'accroche énormément Perso)

Scalebound (Kamiya)

Mario Odyssey (retour à l'exploration, plateforme au poil à n'en pas douter)

Xenoblade 2 (retour au schéma du premier, tout en conservant des montures, bref pas trop de doutes que sa qualité et le Level design de l'OW)



Je n'ai inclus ici que les jeux qui me semblaient vraiment travaillés côté gameplay.



Je pourrais citer côté développeurs occidentaux :

Spiderman

For Honor

Styx

Peut être Mass effect Andromeda



Mais je vois pas grand chose d'autre niveau gameplay approfondi.



Qu'en pensez-vous ?