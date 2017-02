Resident Evil VII est une réussite, c'est même le meilleur Survival Horror de la gen (pour moi et pour l'instant) et le jeu le plus effrayant de tous les temps en VR. Certes, il a raté d’être un chef-d’œuvre absolu du genre à cause d'une seconde partie pas au top, un bestiaire limité ou un coté reboot pas très assumé mais souvenez-vous du premier défaut du titre, avant même qu'il ne sorte...C'est quoi cette caméra FPS ils sont sérieux capcom?Bah franchement je vois plus grand monde critiqué cette caméra à par les anti-FPS qui ne supporte pas cette caméra. Moi je trouve que cette caméra FPS colle parfaitement à RE VII et en VR c'est juste ouf !J'aimerais juste savoir si vous êtes pour ou contre cette caméra FPS dans Resident Evil 2 Remake? Peut être que lui aussi il sera en VR tout comme RE VII ? Est ce que la caméra FPS sera l'avenir de la série?Vous en pensez quoi?