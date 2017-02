Il y a surement pas mal de bouquineurs sur Gamekyo donc j'en profite pour demander votre aideJe suis dans ma période lecture et je recherche des bouquins sur des sujets bien précis.: je trouve que des livres qui parle de la dynastie des Romanov (15éme ou 16éme siècle) ou du communismeJe recherche surtout des livres qui traitent de la Rus' de Kiev" et de la horde d'or (Les chevaliers Mongols, SAINT SEIYAOn trouve surtout des livres sur Genghis Khan (dire que je l'ai découvert dans Tex Avery....) mais un livre qui traite de l'histoire en général serait top.Je suis aussi preneur sur des livres traitant de la Perse (les monuments au Louvre sont juste incroyable)Merci d'avance

posted the 02/03/2017 at 09:48 AM by sussudio