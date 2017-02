Voici une Information concernant le jeu Horizon Zero Dawn :Ceux qui ont reçus les codes pour les previews du jeu ont rencontrés quelques problèmes, comme des chutes au niveau du frame-rate. Guerrilla Games confirme que les soucis seront réglés une fois le jeu sortis. Les correctifs étaient en fait assez tardifs, et ne figuraient donc pas dans les codes distribués aux journalistes, qui étaient une étape assez tardive dans le développement du jeu. Le titre ne devrait donc pas avoir de souci de ce côté-là.Pour rappel, le jeu sortira le 01 mars prochain, exclusivement sur Ps4, en trois éditions.Et sera accompagné d’un Bundle Ps4 Slim…Source : http://gamingbolt.com/horizon-zero-dawn-performance-drops-are-fixed-in-the-final-version

Who likes this ?

posted the 02/03/2017 at 07:23 AM by link49