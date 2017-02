En plus du trailer pour Black Canari dispo dévoilé que Récemment, NRS révèle aussi de nouveaux profiles pour les personnages, Robin, Bane, Poison Ivy, & Brainiac pour Injustice 2, dont la plupart n'étaient pas encore dévoilé jusque la en vidéo, on y aperçoit le portrait de chaque perso ainsi que leur objectif dans le jeu:Cliquez sur une image pour l'agrandir:

Who likes this ?

posted the 02/02/2017 at 08:32 PM by foxstep