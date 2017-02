Voici des Informations concernant le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild :En réservant et achetant votre jeu dans les enseignes Micromania, vous obtiendrez un porte-clefs. Passons ensuite aux quatre pages parues dans le dernier magazine japonais Famitsu :Pour rappel, le jeu sortira sur WiiU et Nintendo Switch le 03 mars prochain…Sources : https://twitter.com/Amiibofrance/status/827058464979611648 et http://nintendoeverything.com/scans-roundup-zelda-breath-of-the-wild-arms-more/