C'est le première fois que je vais donner mon avis/test sur un jeu. Et pourquoi sur Resident Evil 7 ? ( alors qu'il y avait d'autres pépites d'un niveau supérieur qui le méritaient )

Parce qu'en VR il est pour moi un nouveau bond en avant dans le domaine du jeu vidéo. J'ai eu l'impression de franchir une étape.

Un grand bouleversement comme l'a été pour moi Mario Bros 3, Zelda a link to the past, Mario 64, Ocarina of Time, Shenmu, GTA 3.

Une étape. Une immersion rêvé. Plus puissante. Même "Job" le jardinier n'avait pas vécu cela dans "Le cobaye". Un film qui m'avait fait rêver à l'époque.

Passons à mon avis avec spoiler sur le jeu. Son gameplay, l'apport du VR et son positionnement vis à vis de la licence.



Je parlerais avant tout de ma mise en condition et du choix de mode de déplacement choisit.

J'ai joué au jeu, dans sa totalité, debout, sans utiliser le stick droit une seul fois. Pourquoi ? Pour éviter le "montion sickness" déjà (bien que je n'y soit pas vraiment exposé) Par souci d'immersion (se dirigeait en se tournant simplement) et surtout pour être plus réactive et précis. (Jamais dans un jeu vous ne pourrez lancer des regards derrières vous, à droite, à gauche d'un hochement de tête aussi rapidement et efficacement qu'avec un casque VR et dans une position debout permettant une rotation parfaite des hanches)

Je vous le dis. Cette méthode est la meilleur. Une fois que vous aurez prit le coup, vous ne vous en passerez plus. (un bruit derrière votre dos et "hop" vous tournez la tête et le buste pour faire face à l'assaillant et lui administrer un tire de shootgun en pleine face) Je n'ai pas gaspillé une seul munition malgré les mouvements imprévisibles des ennemis avec ce type de gameplay.



Le choix d'une vue à la première personne est par essence en accord avec ce qu'est un resident evil. Les plans fixe permettaient d'avoir une mauvaise visibilité dans les couloirs et ainsi créer une certaine angoisse face à l'inconnu. En vu FPS l'inconnu n'existe que dans notre dos (une peur enrichi par une bande son oppressante et des jumps scars efficaces) Le jeu fait donc son job.



En VR, chaque éléments prend de l'importance, un petit vase devient grand, un claquement de porte pousse à regarder partout ( d'ailleurs je prenais la peine de fermer chaque portes derrière moi afin d'être sur que chaque bruits de portes n'étaient pas le fruit de mon inattention. "psychose")

Les jumpscares me faisaient sursauter et pourtant je savais bien que j'étais dans un jeu. Tout vous saute à la gueule en VR. Et je ne vous parle pas du sentiment ressenti, lorsque face à l’apparition soudaine d'un ennemi, je me mets à tirer aussi vite et avec précision, puis il tombe sans tête à mes pieds. Ouuaouu, on se sent puissant.



Bien entendu la VR à Quelques soucies. Je ne parlerais pas du rendu graphique, il n'a que peu d'importance. Le problème vient du casque ( tourner sur soi encore et encore, on fini par avoir une jambe enrouler autour du câble), la vue qui décroche et qu'il faut recentrer avant d'ouvrir une porte pour éviter de le faire dans le feu de l'action. Et un problème software pas extrêmement gênant mais regrettable. Le jeu étant prévu pour être joué en VR et en normal, les cutscénes sont systématiquement décalés par rapport à la position du joueur, c'est d'un relou.(dès que l'on entame une action scripté comme tourner une manivelle ou encore parler à un perso) il n'y a pas d'Head traking, pas de possibilité de s'abaisser sans passer par une touche, ou d'éviter qu'un ennemi ne nous dégueule dessus en faisant un mouvement de coté avec le corps. Dommage pour le cas.



Enfin, reste le positionnement du jeu par rapport à la licence. Est ce un resident Evil ? Oui.

Plus que ne le sont le 4,5 et 6. Le scénario est d'ailleur très original par rapport à ce qui c'est fait par le passer. Ok le bestiaire est très minimaliste. Faute à l'histoire qui ne s'y prêtait pas. Donc pas d'Hunters, d'araignées, de requins mutants et autres joyeusetés. (j'aurais pas dit non aux araignées moi).

J'avais vraiment l'impression de jouer à un resident evil oldschool. Avec ces fameuses salles de sauvegarde où l'on se sent tellement bien et en sécurité. C'est longs couloirs et escaliers flippants (le sous sol toujours aussi redouté).

Certains considèrent la fin du jeu comme moins bien.

J'ai bien aimé moi, le fait de se retrouver à nouveau sans arme et nous faire ressentir à nouveau impuissant.

Seul le dernier Boss est vraiment pourri ( si on peut appeler ça un boss et pas juste un quicktime event)



Voilà c'est écrit. Ce jeu m'a fait sauter au plafond. Il n'était pas parfait mais l'apport du VR m'a fait réaliser un rêve de gosse.

C'est bon pour le pavé rempli de fautes et de non sens.

Vous pouvez reprendre vos activités merci...



(oui avec des photos c'est mieux mais c'est trop compliqué pour moi d'en foutre)

RES7 - Gamekyopardi