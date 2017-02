Ganbarion - Chikako Yamakura (président)Avis sur la présentation :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Camelot - Hiroyuki Takahashi et Shugo Takahashi (Mario Tennis, Golden Sun)Avis sur la présentation :Hiroyuki : "J'ai aimé qu'ils se concentrent sur les contrôleurs dans leur présentation.Shugo : "ARMS a un feeling très "Nintendo". Je parlais (à mon frère) de la manière dont on pourrait faire un jeu de boxe sur la Switch, mais ARMS va bien au-delà de ce que nous avions en tête (rires)."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grasshopper Manufacture – Suda51Avis sur la présentation :"J'ai annoncé à tout le monde que je vais faire revenir mon personnage fétiche, Travis Touchdown. Je suis si heureux d'avoir pu annoncer son retour lors d'un tel événement médiatique !"Aspects intéressants de la Switch :"Il y a en a plusieurs, maisJouer à des jeux prend beaucoup trop de temps, n'est-ce pas ? Donc, je pense qu'il est vraiment important que les vibrations HD avancées soient utilisées juste pour des expériences physiques, et je veux inventer une toute nouvelle mécanique."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koei Tecmo - Kenichi Ogasawara (chef de la team Omega Force, ayant développé Toukiden, Nobunaga's Ambition et Dragon Quest Heroes)Avis sur la présentation :Je pense que cette idée qu'ils ont trouvée, où les gens ont du plaisir à se regarder les uns les autres tout en jouant, au lieu de l'écran, sera vraiment influente dans l'industrie. Je suis assez déçu qu'ils n'aient donné aucun détail concernant leur futur service en ligne."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Keisuke Kikuchi (producteur de la franchise Fatal Frame)Avis sur la présentation :Le Joy-Con s'adapte bien dans mes paumes, ce qui a rendu les coups de poing encore plus réels quand je jouais à ARMS.Aspects intéressants de la Switch :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Koei Tecmo - Kazuhiro Fujishige (Chef de marque des œuvres de Kou Shibusawa, développant Nobunaga’s Ambition et la série Romance of Three Kingdoms)Avis sur la présentationNobunaga’s Ambition sortira le 3 mars et Romance of the Three. Kingdoms le 30 mars. Je vais continuer à soutenir la console en tant que développeur."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Square Enix - Ryota Aomi (producteur de la série Dragon Quest Heroes, produisant également Dragon Quest Heroes I-II for Nintendo Switch)Aspects intéressants de la Switch :Si les développeurs les utilisent suffisamment bien, je pense qu'ils peuvent surpasser les innovations qui ont été réalisées avec la Wii, donc je suis vraiment impatient de voir leurs résultats.Nous avons inclus des fonctionnalités des vibrations HD avancées dans Dragon Quest Heroes I-II for Nintendo Switch, alors patientez encore un peu pour tester cela."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jiro Ishii (directeur général et producteur pour 428 et autres jeux de type visual novel)Avis sur la présentationC'est ce que je m'attendais à voir Nintendo faire depuis la Wii U, et maintenantIls ont finalement échappé aux entraves de l'écran avec la Switch, et nous ont présenté un jeu numérique où les joueurs s’opposent face à face [NDLR : 1-2 Switch].Aspects intéressants de la Switch"Un visual novel avec les vibrations HD avancées est-il possible ? Quels types d'images pouvons-nous évoquer à partir de mondes représentés par des lettres et des vibrations ? Peur induite par le grondement. Le suspense. Je pense qu'il serait possible de créer un jeu donnant certaines sensations effrayantes avec cette technologie. On pourrait renforcer les sentiments et le poids du roman.[…] Imaginez comment les vibrations HD avancées pourraient améliorer des jeux analogiques comme Les Loups Garous.(rires)."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Spike Chunsoft - Yuichiro Saito (producteur associé à la série Danganronpa, a également produit Exist Archive : The Other Side of the Sky, etc)Avis sur la présentation(NDLR : aussi peu cher), étant donné qu'ils ont intégré cet écran énorme et ces deux contrôleurs. Les gens vont penser, "Avec un prix comme ça ...!"Aspects intéressants de la Switch----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SEGA - Takashi Iizuka (producteur de la série Sonic, produisant également Sonic Mania pour Nintendo Switch)Avis sur la présentation :"La présentation de la Switch était assez fascinante. Je suis très heureux de me projeter sur toutes les différentes façons que j'aurais d'utiliser les petits contrôleurs amovibles, avec leurs différents capteurs (vibrations HD avancées / la caméra IR). Mais je pense qu'ils se sont un peu trop focalisé sur de nouvelles licences. Il y avait de nombreux titres optimisé Switch qui ont montré les fonctionnalités de la console, je pense qu'ils auraient du exciter les fans avec plus de licences fortes, comme Mario Kart 8."SEGA - Toshihiro Nagoshi (Yakuza)Avis sur la présentation :"Je suis monté sur la scène lors de la présentation, et même pendant la réunion de préparation, vous pouviez sentir l'esprit de combat extraordinaire de Nintendo. Je me suis donc senti nerveux pour la première fois depuis un moment, car j'étais celui qui avait lancé leurs annonces de jeux tiers."Aspects intéressant de la Switch :"Il confirme que les possibilités de la Switch sont très intéressantes et que c'est désormais aux studios de développement d'en tirer le meilleur parti.."SEGA - Mizuki Hosoyamada (producteur de la série Puyo Puyo, ayant également développé sur la série Sonic série, actuellement en développement Puyo Puyo Tetris S pour SwitchAspects intéressants de la Switch :"Nous travaillons déjà sur Puyo Puyo Tetris, mais si je devais faire un nouveau jeu sur Switch, je pense que je ferais probablement quelque chose qui porterait sur la nature scindée des Joy-Con, où vous leur attachez différentes choses. Le fait que les services en ligne seront basés sur un abonnement à l'avenir est quelque chose d'important à considérer. Je pense qu'il serait également essentiel de baser un jeu de combat au sol sur les vibrations HD avancées."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NIS - Sohei Niikawa (président et producteur, a produit les séries Disgaea, Hayarigami, etc.)Aspects intéressants de la Switch"Il y a beaucoup de demande de jeux NIS sur les appareils mobiles / portatifs, donc je suis impatient de développer des jeux pour la Nintendo Switch, que les gens pourront utiliser en mode portable."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bandai Namco - Katsuhiro Harada (directeur du projet Tekken, a également produit le titre PlayStation VR Summer Lesson)Avis sur la présentation :"Je ne m'attendais pas à ce qu'ils commencent la présentation en annonçant le prix. Le prix est exactement ce à quoi je m'attendais d'un point de vue marketing, mais si vous comptez tous les périphériques individuels ...Aspects intéressants de la Switch :. Vous pouvez sentir une bille de verre rouler à l'intérieur d'une boîte de métal, ou sentir l'endroit où une boule rebondit. Et c'est juste une idée folle de ma part, mais le système lui-même est si léger que vous pourriez le mettre dans une sorte de boitier vide à destination des smartphones pour le transformer en VR HMD sans fil, avec un dispositif séparant les côtés gauches et droit de l'écran pour les offrir à chaque oeil, avec votre Joy-Con et la caméra IR.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bukkoro - Yoko Taro (réalisateur et scénariste pour Drakengard et NieR)Avis sur la présentation :"Quand j'ai entendu dire que la Switch et Breath of the Wild sortaient une semaine après le jeu sur lequel je travaille actuellement, tous mes souvenirs ont disparu."Aspects intéressants de la Switch :"Je ne sais pas, car je n'ai plus de souvenirs. MaisIls n'ont pas annoncé quelque chose comme cela à la présentation, mais j'espère que la Switch (NDRL : l'écran) est capable d'un mode vertical. Pour les shoot'em up verticaux ou pour le flipper, bien sûr. Veuillez prendre cela en considération."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Platinum Games - Atsushi InabaAvis sur la présentation :"Je trouve très intéressant de voir que Nintendo ait mis en avant les personnes qui sont l'avenir de la société et qu'ils les aient mis au centre de cette présentation, c'est encore plus intéressant que l'aspect du matériel et des jeux dévoilés."Aspects intéressants de la Switch :"Nous avons déjà indiqué que nous développions des jeux pour la Nintendo Switch, car nous savons ce que le matériel est capable de faire.Je pense que c'est le résultat d'une quantité énorme de travail, et c'est une indication de leur volonté de voir la Switch atteindre beaucoup de marchés."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Marvelous - Kenichiro Takaki (producteur de Senran Kagura)Avis sur la présentation :"Je connais les fonctionnalités de la Switch depuis ses débuts et je suis personnellement impatient de participer à l'aventure."Aspects intéressants de la Switch :Je veux l'utiliser pour que les gens ressentent la douceur (rires). J'ai déjà quelque chose de prévu, et je suis en train de le peaufiner afin qu'il puisse être réalisé. Je veux créer une nouvelle expérience spécifiquement pour la Nintendo Switch."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mages - Chiyomaru Shikura (président)Avis sur la présentationLe prix des données numériques dématérialisées s'approche de 0 yen. J'espère que Nintendo va changer cette tendance."Aspects intéressants de la Switch :"Certainement les nouveaux contrôleurs Joy-Con. Leur annonce ne va pas avoir un impact aussi grand que celui des télécommandes Wii, mais les Joy-Con contiennent les mêmes capacités de contrôle de mouvement, ce qui est très agréable. Etre capable de les partager avec d'autres dans le mode jeu sur table s'inscrit très bien avec les ménages japonais, plus que les contrôles de mouvement exagérés mis en place sur la Wii.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Level-5 - Akihiro Hino (PDG)Avis sur la présentation"En tant que développeur, je savais déjà ce dont la console était capable, donc il n'y avait pas grand chose qui pouvait me surprendre au cours de la présentation, mais j'ai trouvé leur stratégie de vente très intéressante. L'industrie de la console à domicile est en crise actuellement, avec la menace du marché des jeux pour smartphones qui se profile au-dessus. Je me demande quel genre de stratégie Nintendo utilisera. Il est vraiment très intéressant de voir que Nintendo ait choisi de sortir de nouveaux matériels à cette époque. Que cela soit un succès ! Je voudrais aussi que Level-5 puisse développer un jeu approprié pour cette console."Aspects intéressants de la Switch"Puis-je être déçu ? Juste cette fois ? J'espérais qu'il y aurait une appareil photo intégré (rires)."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Idea Factory - Norihisa Kochiwa (producteur exécutif de la série Hyperdimension Neptunia et directeur général d'Idea Factory et Compile Heart)Aspects intéressants de la Switch"La vibration est vraiment complexe lorsque vous jouez. Je pense que ce serait génial pour les jeux d'horreur, vous pourriez créer une expérience passionnante qui n'a jamais été ressenti jusqu'ici, en utilisant une combinaison : vues, sons, toucher. Et la caméra infrarouge peut détecter les mouvements de la main et ainsi, j'entrevoie qu'il y aura quelques jeux intéressants qui sortiront faisant usage de cette fonctionnalité.J'aimerais porter l'un des jeux pour lesquels nous sommes connus sur la Nintendo Switch, en utilisant ces fonctionnalités."----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Capcom - Hiroyuki Kobayashi (a participé à Resident Evil, Devil May Cry, Dragon's Dogma et beaucoup d'autres séries, a produit Sengoku Basara)Avis sur la présentation :Je pensais que ça sortirait un peu plus tard que ça, et que cela atteindrait 31 000 yens (soit 255 €)."Capcom - Ryozo Tsujimoto (producteur de la série Monster Hunter)Avis sur la présentation :Cette présentation était très différente de leur manière de procéder habituelle. Ils ont soigneusement expliqué chacune des caractéristiques du Switch une par une. J'ai été impressionné par les capacités d'acteur de chaque intervenant."Aspects intéressants de la Switch :"Il y en a beaucoup mais personnellement, c'est la vibration qui m'intéresse.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atlus - Kazuyuki Yamai (producteur de la série Shin Megami Tensei)Avis sur la présentation :"J'ai eu la nette impression que Nintendo voulait diversifier la façon dont les gens pouvaient jouer aux jeux sur console. Il est dit que le marché du jeu actuel (sur consoles de salon notamment) est dépassé par les jeux sur smartphone.Aspects intéressants de la Switch :Les joueurs peuvent montrer leurs jeux préférés directement à leurs amis, et même jouer avec eux sur place. C'est incroyable. Si cela conduit à faire communiquer entre eux des joueurs tout en jouant à quelque chose comme ARMS, qui est très intuitif, et que cette communication conduise plus de personnes à découvrir de grands jeux tels que notre série Shin Megami Tensei, je serais très heureux."