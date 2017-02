Voici une Information concernant le jeu Yo-Kai Watch 2 :Nintendo Europe annonce enfin la date de sortie du deuxième opus chez nous. Celui-ci sera donc commercialisé le 07 avril prochain, soit presqu’un an après la sortie du premier.Le début d’année sur 3DS est de plus en plus chargé…Source : http://nintendoeverything.com/yo-kai-watch-2-releasing-in-europe-on-april-7/