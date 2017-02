Video Game Challenge

30 Day Video Game Challenge : Jour 2

Mon personnage préféré : Big Boss







Bon, pour le coup y'avait un max de prétendantes et de prétendants, mais puisqu'il faut faire un choix, j'ai opté pour le patron, aka Big Boss, connu sous de multiples pseudonymes en fonction des jeux dans lesquels il apparaît.Big Boss, personnage central de la saga Metal Gear, qui relaie le fiston Solid au rang de side-kick. Lui le Anakin Skywalker de l'œuvre de Kojima qui a construit sa légende sur tant de bons jeux.Ce que j'aime dans ce personnage, c'est qu'il permet de sortir du carcan manichéen "gentil vs méchant" en étant avant tout un personnage qui croit en des convictions, peu importe ce que ça implique. Même en tant qu'antagoniste, tu ne peux pas le cataloguer comme un méchant type, c'est bien plus complexe. J'ai aimé les jeux dans lesquels on l'incarne, prétextes à tant de moments cultes qui ont contribué à développer le charisme de Big Boss. Et au final, je le trouve tellement au-dessus de Solid. Voilà !