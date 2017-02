News en vrac

Pixels et musique stridente, le tout sur écran vert, façon Pac-Man ? C’était au siècle dernier... Avec un chiffre d’affaires qui dépasse celui du cinéma, les jeux vidéo sont devenus une forme d’expression artistique à part entière, et comptent des chefs-d’œuvre de dramaturgie, de graphisme, de technique et de divertissement. Et tout comme les films, les jeux vidéo ne peuvent se passer de musique ! Un concert à écouter impérativement, même quand on ne sait pas se servir d’une manette.

Le Münchner Rundfunkorchester interprète sous la direction musicale d’Eckehard Stier les musiques les plus connues du monde des jeux vidéos avec des œuvres de Jonne Valtonen, Nobuo Uematsu et Ari Pulkkine.