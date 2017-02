Le studio compte sortir le jeu sur différents plate-formes (pc,ps4,xboxone) courant 2018.Le jeu est destiné aussi bien aux hardcore gamers et casuals gamers avec intégration de la transistion jour/nuit, un système de météo dynamique et déformation de véhicules.Une version "démo" faite en 6 mois devrait être jouable incluant un circuit, météo, collision, nouvelle particule du système, physique et intelligent artificiel" en attendant de trouver un accord sur la partie de distribution du produit.Le moteur sera celui de l'Unreal Engine 4.Aperçu de GTR2 sur pc:GTR2 vs Real :