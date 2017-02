Voici une Information concernant le jeu Poochy & Yoshi's Woolly World :Gamekult a testé la version 3DS du jeu Yoshi's Woolly World, sorti initialement sur WiiU. Le jeu obtient la même note que cette version d’ailleurs.D’ailleurs le jeu a aussi testé par Gameblog :Et voici les autres notes reçues par le jeu :- Niche Gamer : 10/10- Nintendo Life : 9/10- Cubed3 : 9/10- Jeuxvideo-live : 8.5/10- Game Informer : 8.5/10- Gamekyo : 8/10- FNintendo : 8/10- NintendoWorldReport : 8/10- Critical Hit : 8/10- Attack of the Fanboy : 8/10- Slant Magazine : 8/10- CGMagazine : 8/10- NTown : 7.9/10- IGN : 7/10- TheSixthAxis : 7/10- Destructoid : 7/10- God is a Geek : 7/10- Nintendo Enthusiast : 7/10- GameSpot : 7/10- USgamer : 7/10- Stevivor : 7/10Et sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira officiellement demain en France…Source : http://www.gamekult.com/jeux/test-yoshis-woolly-world-SU3050762603t.html#3ds