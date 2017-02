Nintendo dans sa quête d’une campagne marketing au poil pour la Switch avec un line-up de killer (lol?)… Eh bah ils ont fait la boulette… La branche portugaise de Nintendo a littéralement oublié d’introduire les images de 1,2 switch sur la dernière vidéo promotionnelle… Laissant apparaitre le DevMenu de la console ou on peut y voir max d’informations.Toutes les infos, capture, vidéo dans la source -> http://www.generation-game.com/nintendo-portugal-nous-montre-le-menudev-de-la-nintendo-switch/

posted the 02/02/2017 at 01:32 PM by joueurdudimanche