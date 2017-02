Yo les amis, quelqu'un a entamé le Carnaval dans FF15? si oui alors c'est bien ou? ça vaut le coup? des trucs utile à débloquer? je ne sais rien du truc, et j'ai la flemme de le relancer pour être honnête lolAussi c'est quoi les différence exacte si on a ou pas le season Pass (Mis à part le costume Chic o Pour info l’événement se terminera le 20 Février prochain:

Like

Who likes this ?

posted the 02/02/2017 at 12:23 PM by foxstep