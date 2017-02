Voici une Information concernant le jeu Final Fantasy XV :Lors du nouveau Active Time Report qui vient d’avoir lieu, Hajime Tabata a présenté les mises à jour à venir pour le jeu. Un nouveau patch sortira 21 février et comprendra les améliorations suivantes :- Prise en charge de la version Ps4 Pro à 1080p/60fps- Quêtes limitées dans le temps- Augmenter le niveau maximum jusqu'à 120- 200 images pourront être stockées au lieu de 150- Il sera possible d'utiliser un lecteur de musique à dos de ChocoboIl est possible de voir le trailer d'annonce ici : https://www.youtube.com/watch?v=KsL6eQKt7cI Encore 19 jours à patienter donc…Source : http://www.dualshockers.com/2017/02/02/final-fantasy-xv-ps4-pro-60-fps-patch-dated-trailer-teases-gladio-promptos-dlc/

posted the 02/02/2017 at 11:28 AM by link49