Le jeu River City Ransom : Underground, financé avec kickstarter en 2013, se trouve enfin une date de sortie! Ce sera le 27 février sur PC, Mac et Linux!Pour info, River city ransom (street gangs en europe) était un beat em all de la Nes, faisant partie de la série des Kunio-kun (nintendo world cup en faisait partie), dont voici 2 exemple

posted the 02/02/2017 at 08:50 AM by megaman