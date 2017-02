Voici une Information concernant le jeu Ni-Oh :L’embargo sur les tests ayant pris fin, les tests peuvent tomber. Voici les notes :- XGN : 9.2/10- Destuctoid : 9/10- GamerGen : 9/10- Next-Gen Gaming Blog : 9/10- JeuxVideo-Live : 9/10- AttackontheFanboy : 9/10- IGN : 9/10- Game Informer : 9/10- Eye Eye : 8.5/10- JvFrance : 8/10- Push Square : 8/10- USGamer : 8/10- Stevivor : 8/10- TrustedReviews : 8/10- Gadgets360 : 8/10Et le test de Gameblog :Et voici son actuelle moyenne OpenCritic :Et pour finir son actuelle moyenne OpenCritic :Pour rappel, le jeu sortira sur Ps4 la semaine prochaine, le 08 février précisément…Source : http://www.neogaf.com/forum/showthread.php?t=1340121

Who likes this ?

posted the 02/02/2017 at 08:03 AM by link49