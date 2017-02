Voici une Information concernant le jeu Mass Effect Andromeda :Lors de ses derniers résultats financiers, EA a révélé un détail intéressant concernant le jeu Mass Effect Andromeda. Selon Blake Jorgensen, le jeu devrait se vendre entre 30% et 50% des ventes totales du jeu Mass Effect 3. Celui-ci s’étant vendu à 6 millions d'unités dans le monde, cela signifie qu’Electronic Arts espère que le jeu Mass Effect Andromeda se vendra à 3 millions d'exemplaires avant la fin du trimestre, soit en une semaine. Pour rappel, le jeu Mass Effect Andromeda sortira le 23 mars sur PC, Ps4 et Xbox One…Source : https://www.vg247.com/2017/02/01/ea-expects-mass-effect-andromeda-to-sell-around-3-million-units-in-the-first-week/

Who likes this ?

posted the 02/02/2017 at 01:49 AM by link49