Limited Run annonce la sortie en boite de The Swindle sur Vita et PS4 (hop la news est passée) mais surtout de Darius Burst Chronicles Saviours (qui a deja eu le droit a une edition physique au Japon), en anglais et sur PS4 uniquement.Le jeu sera dispo en deux versions, Standard qui n'aura qu'un artbook digital, mais aussi en Collector avec un vrai Artbook, une jaquette exclusive dessinée par Kanetake Ebikawa, une OST et deux figurines. Pas encore de date, mais il est fort probable que comme pour The Silver Case et Skullgirls (qu'on attend toujours de recevoir) que le jeu soit en préco pendant 2 semaines plutôt qu'en quantité limités.Pour finir rappelons que The Swapper (3.300 exemplaires) et Curse'n Chaos (2.800 exemplaires) seront commandables sur leur site vendredi.