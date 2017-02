IGN nous propose encore un unboxing avec la jolie Alanah, avec cette fois Horizon Zero Dawn's Thunder Jaw Collection.Aucune info pour une sortie en France, mais j'espère le voir vite.La figurine est juste magnifiqueLe jeu arrive le 1er MarsN'oubliez pas que si vous passez par les liens je pourrais refaire un concours Dishonored 2 - édition collector One pour 73€

Who likes this ?

posted the 02/02/2017 at 12:22 AM by leblogdeshacka