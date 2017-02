Salut tout le monde, vu que la première émission à été assez bien accueillie, j'en ai donc fait une deuxièmeJ'ai essayé de regler quelques défauts qui ont été signalé, à savoir le son (qui reste un problème quand même, mais les réglages vont se peaufiner au fur et à mesure).Le fait qu'on me voyait de trop loin... bon aller, j'essaie de vaincre ma timidité légendaire, alors autant essayer de se filmer d'un peu plus près.Le décort qui ne plaisait pas à tous, alors j'ai opté pour un autre décor qui je penses conviendra à plus de monde.Le façon de présenter les youtubeurs. Sur la première émission c'était un peu hasardeux, ici, j'ai opté pour une manière qui met beaucoup plus en avant ceux qui participeront à l'émission.Encore une fois, cette émission m'a pris beaucoup de temps, et j'espère que vous aurez du plaisir à la voir. En tout cas moi, je prend beaucoup de plaisir à la faire, malgré les déboires.Pour finir, un casque VR est à gagner, il est testé dans l'émission, mais ça, je vous laisse le soin de le découvrir si vous en avez envie.En vous souhaitant bon visionage, et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner vos avis.