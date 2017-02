Juste, c'est quoi l'arnaque ?Je viens de découvrir ce service à priori nouveau lors de ma commande. Du coup évidemment j'ai tout de suite pensé à des jeux (Mafia 3 soldé à 17€ sur le site) que je pourrais finir avant les 30 jours après réception et récupérer les 16€ du jeu. Quelqu'un a essayé ?

Like

Who likes this ?

posted the 02/01/2017 at 10:02 PM by heracles