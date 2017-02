Video Game Challenge





Jour 1 : Mon tout premier jeu

Il y a quelques mois, j'ai découvert le concept du 30 Day Video Game Challenge. J'ai trouvé l'idée intéressante et je me suis dit que je le ferai un jour. Et ce jour c'est aujourd'hui. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept, il s'agit simplement de suivre la liste ci-dessous et de répondre chaque jour à un thème différent lié au jeu vidéo.Alors, dans les faits,n'est pas le tout premier jeu auquel j'ai joué (du moins auquel je me souviens avoir joué), puisqu'il s'agissait d'Alex Kidd. Mais il s'agit du tout premier jeu que j'ai possédé, lorsque je l'ai reçu en bundle avec ma Mega Drive.Sonic fut vraiment le jeu à m'avoir mis le pied à l'étrier et certainement le jeu sur lequel j'ai passé le plus d'heures. C'est grâce à ce jeu que mon amour pour le jeu vidéo s'est révélé et aujourd'hui encore, je suis content de voir que je le connais encore par chœur et dans ses moindres recoins.Ce qui m'avait fasciné à l'époque, c'était la vitesse du jeu et son scrolling qui étaient vraiment révolutionnaires à l'époque. C'était simple, parfaitement calibré, parfaitement dosé et fun. Tout était bon dans ce jeu, de l'univers au gameplay, en passant par la musique.Du coup, comme je n'avais pas énormément de jeux à l'époque mais que j'adorais déjà jouer, j'ai fini et re-fini ce jeu des après-midi et des dimanches durant et j'en suis bien content.Voilà, je pense que si aujourd'hui je suis en train d'écrire ces lignes, c'est parce qu'il y a eu unà un moment donné.