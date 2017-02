Voici une Image du jeu The Legend of Zelda : Breath of the WildNintendo continue la promotion du titre ne dévoilant sur le compte Facebook à l’effigie du jeu une nouvelle image du titre. Pour rappel, celui-ci sortira sur WiiU et Nintendo Switch le 03 mars prochain, soit en même temps que la prochaine console de Nintendo, la Nintendo Switch…Source : http://nintendoeverything.com/new-zelda-breath-of-the-wild-screenshot-2117/