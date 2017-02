... l'ost est vraiment mais vraiment pas terrible, en fait le problème c'est le compositeur je crois, dans tout les Tales of j'ai l'impression de re re re re écouter les même musiques, c'est toujours pareil, le même rythme, le même son, 0 originalité la dessus et c'est fort dommage.Toujours cette effet épique, enfin je trouve que ça a pas de charme malheureusement :/Voila un exemple des musiques du même compo, il est ouf ce mec, c'est toujours la même choseson est très loin de :Par contre les opening ça déchire ça maman :

posted the 02/01/2017 at 06:38 PM by shincloud