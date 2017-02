Voici une Information concernant le jeu Ni-Oh :Famitsu a testé les jeux suivants :- Nioh (Ps4) – 10/9/9/8 [36/40]- Dragon Quest Monsters : Joker 3 Professional (3DS) – 9/9/9/8 [35/40]- Four Goddesses Online : Cyber Dimension Neptune (Ps4) – 8/8/8/7 [31/40]- New Game! The Challenge Stage! (Ps4/psVita) – 7/7/7/7 [28/40]- Kamen Rider Atsume (3DS) – 7/7/7/5 [26/40]- Power Disc Slam (3DS) – 6/6/7/6 [25/40]- Genkai! Yamazumi Battle (3DS) – 6/6/6/5 [23/40]Le jeu obtient donc la meilleure note parmi les jeux testés cette semaine. Pour rappel, le jeu sortira exclusivement sur Ps4 le 08 février prochain…Source : http://gematsu.com/2017/02/famitsu-review-scores-issue-1470